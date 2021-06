Vastavalt viimastele uuringutele on eestlaste toetus LGBT+ kogukonnale märgatavalt tõusnud. Samas tähistame sel sügisel kooselu seitsmendat aastapäeva ilma rakendusaktideta. Opositsioonis olles kritiseeris Reformierakond IKE valitsust, kes pidi meid ida-Euroopasse mängima. Täna on Reformierakond valitsuses. Paraku muudatusi rakendusaktide osas ei paista.

Juriidiliselt on EL-i riigid, kus ei ole partnerluse registreerimise võimalust samasoolistele paaridele seadusega ette nähtud Bulgaaria, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia. Faktiliselt võiks siia ritta lisada ka Eesti, kus tehniliselt on küll kooseluseadus olemas, kuid rakendusaktide puudumise tõttu on see tegelikult kasutu.