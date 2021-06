Kui otsused tulevad mitte enam valitsusest endast, vaid peaministribüroost või mõnest teisest struktuurist, mille liikmeid pole valitud, on see tõsine oht Eesti demokraatiale, kirjutab riigikogu liige Mihhail Lotman (Isamaa).

Eelmisele koalitsioonile olevat saanud saatuslikuks korruptsioon Keskerakonnas, kuid see oli vaid ettekääne. Tegelik koalitsiooni lagunemise põhjus peitus EKREs, sest see erakond ei olnud pinnuks silmas mitte üksnes Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja Reformierakonnale, vaid arrogantsed sõnavõtud ärritasid tõsiselt ka Keskerakonda. Seega sai Kaja Kallase valitsus alguse mitte Keskerakonna korruptiivsetest tegudest, vaid valest ja silmapettest.

Vale on ka jutt, justkui oleks uus valitsus ära hoidnud abielureferendumi küsitluse korraldamise. Enne Jüri Ratase tagasiastumist oli EKRE valmis rahvahääletusest loobuma ning käsitlema teemat edasi parlamentaarses arutelus, nii nagu see oli Isamaa programmis.

Kaja Kallase valitsusel on tendents veeretada kõik probleemid ja vajakajäämised eelmise valitsuse kaela. Siinkohal võib näitena tuua 2021. aasta lisaeelare menetlemise, mil väideti, et pensionireform olevat tekitanud 117 miljoni euro suuruse eelarveaugu. Samas vaikiti maha, et seesama pensionireform toob riigieelarvesse täiendavad 300 miljonit eurot maksutulu. Lisaeelarves seda lisatulu varjati ja see on otsene seaduse rikkumine.