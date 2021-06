Anna-Greta Tsahkna. FOTO: Erakogu

Eestil on võimalik toetada Aafrika digimuutust, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu asepresident Anna-Greta Tsahkna (Erakond Eesti 200).



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Traditsiooniliselt on Eesti ettevõtete sihtturud olnud peamiselt naaberriigid, aga ka teised arenenud riigid Euroopas ja mujal maailmas. Aina rohkem on viimastel aastatel hakatud vaatama arenevate piirkondade poole, nagu näiteks Aafrika, Kagu-Aasia ja Ladina-Ameerika. Nimetatutest ehk kõige rohkem on silma paistnud pingutused Aafrika mandri toetamiseks, eelkõige digiteerimise valdkonnas. Meie ambitsioon ei tohiks olla väiksem kui see, et Eesti oleks juhtiv riik Aafrikas e-riigi lahenduste juurutamisel. Kuidas meie ettevõtjad sellest võidaksid?

Aafrika riigid on viimastel aastatel näidanud üles aktiivset huvi, algatamaks reforme oma majanduse digiteerimiseks, seda toetab ka ühiskonna valmisolek kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid. Mäletame Eesti tehnoloogilist arenguhüpet, kus jätsime vahele tšekiraamatud ja faksimasinad ning läksime kiirelt üle e-riigi lahendustele. Samasugust arenguhüpet teevad Aafrika ja teised arenevad regioonid kogu maailmas.

Probleeme, mis vajavad lahendamist, on muidugi palju: digiteerimisega ei lahendata mitte ainult ebaefektiivsust, vaid ka kõikvõimalikke toiminguid, mis seotud teenustele ligipääsetavuse tagamise ja korruptiivse tegevusega. Võrreldes näiteks vana Euroopaga, on nende valmisolek, aga ka vajadus muutuda mitu korda suurem. Sealsed riigid on digiarengu algusfaasis, nende soov ja valmisolek muutusi ellu kutsuda ja Eesti-taoliselt riigilt õppida on suur.