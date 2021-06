Väikese rahva esindajatena on oluline osata ka võõrkeelt, kirjutab kolumnist Martin Tikk.

Pikaaegse tartlasena pole harjunud keelele mõtlema. Võõraga suhtlust alustades või veel avastamata asutust külastades seda mõttekohta ei teki. Siiski on mind korra Narvas ka eesti keeles kõnetatud.

Keel kui igapäevane suhtlemise vundament on saanud nii iseenesestmõistetavaks: sõnad voolavad suust ja näpud klõbistavad üha kiiremini sajandite kestel loodud lausestruktuure. See on viis, kuidas inimestevaheline mõttevahetus toimub.