Aeg on selgitada Mihhail Kõlvartile, et Järvevana tee tuleks tuua 21. sajandisse... Kui lasnamäelastele tehti patseerimiseks kaunis Reidi tee, võiks ka Mustamäe ja Lasnamäe vaheline magistraal olla jalakäijale ja kergliiklejale meeldiv keskkond. Praegu on see lage mürakoridor, kus tuul puhub alati väntajale vastu, ükskõik kumba pidi sõita, ja kui seal midagi haljastatud ongi, siis on rõhk pandud sellele, et varjata kergliikleja eest kõrval kasvavat elusat metsa, mitte rusuvat liiklustrassi. Kuna ma ei ole psühhiaater, siis ma ei hakka juurdlema selle üle, kas Järvevana tee haljastuse projekteerijad ja vastuvõtjad on kunagi mõnda taime elusast peast näinud või kena parki nautida suutnud, vaid lähen asja juurde: palun inimlikku keskkonda inimestele!