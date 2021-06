USA-Venemaa tippkohtumine toimub president Joe Bideni kutsel 16. juunil Genfis. Välispoliitika vaatlejad esitavad palju küsimusi. Näiteks, miks oli Bidenil tarvis näidata üles initsiatiivi alles mõni kuu pärast ametisse astumist, kui pole ühtegi märki, et Venemaa kavatseb pingeid maandada ja olulisi julgeolekuküsimusi lahendada? Mida oodata kahe presidendi kohtumiselt nendes tingimustes? Kas midagi muutub? Miks valiti välja Genf varem välja pakutud Helsingi ja Praha asemel? küsib oma kolumnis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Genf paneb samuti kulmu kergitama, sest tegemist on küll mitte NATO ja ELi riigis asuva linnaga, kus toimus esimene ajalooline kohtumine president Ronald Reagani ja NLKP peasekretäri Mihhail Gorbatšovi vahel novembris 1985, kuid Bideni ja Putini kohtumine vaevalt avab tee tänapäevase külma sõja lõpetamisele ning poliitilistele muutustele Venemaal. Võib peaaegu kindlalt ette arvata, et peatset kohtumist iseloomustab pinev õhkkond ning hoopis teistsugune vastastikune suhtumine, mille aluseks on teineteise sügav kahtlustamine ja antipaatia.