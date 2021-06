Suvi on käes ja koroonapiirangud vähenevad, ometigi ei ole viirus kuhugi kadunud. Hoolimata kõrgest vaktsineerimise määrast ja siiani kehtivatest karmidest piirangutest levib Ühendkuningriigis kiiresti nn India variant. On ilmselt aja küsimus, millal muutub see versioon dominantseks üle Euroopa, kus üldjuhul on vaktsineeritute arv tunduvalt väiksem. Ja kuna väljaspool arenenud riike vaktsineerimine alles algab, on üha uute viirustüvede teke tõenäoline.