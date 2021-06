Tolle sisu me omaks ei võtnud, ent pealesurumine kui meetod jäi sealt meile kahjuks külge küll. Hea on see, et praegu on pealesurujaid mitu ning et nende propageeringute sisu jaguneb mitmeks vooluks, seda peamiselt parteitsi. Ent kuskilt minevikust – nii kaugest kui lähemast – on pärit hoiak, et kõik peavad mõtlema õigesti, see tähendab mõtlema nagu mina.