Hiljutised G7 ettepanekud, mille eesmärk on suurendada maailma suurimatelt ettevõtetelt saadavat maksutulu, on tõenäoliselt veel aastaid kestva protsessi algus. Selle protsessi peamine vedur on Ameerika Ühendriigid, sest väga suur osa maailma suurimate ettevõtete peakontoritest asub USAs, kirjutab ettevõtja Joakim Helenius (Eesti 200).

USA soovib, et neil oleks võimalik kehtestada makse Ameerika rahvusvaheliste suurettevõtete üle maailma teenitud kasumile. Siiani on need ettevõtted seda vältinud ja optimeerinud oma maksukoormust, asutades tütarettevõtteid madalate tulumaksumääradega riikides ning kasutades keerukaid sisemisi siirdehindu, suunamaks oma maksukohustuse sinna, kus maksumäärad on kõige madalamad.