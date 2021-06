Muutuvas maailmas on kaks asja, mille peale võib kindel olla: surm ja maksud. Näikse, et mõlemad kipuvad saabuma ootamatult. Nii tuli ka G7 plaan kehtestada ettevõtete tulumaksu minimaalseks määraks 15 protsenti paljudele üllatusena. Teadjamad inimesed on muidugi ammu aimanud, et midagi sellist on tulemas ja et see hakkab mõjutama ka Eesti maksusüsteemi. Meil on ju pikalt kehtinud ettevõtete tulumaksu «viivitussüsteem», kus tulumaks makstakse alles tulu ettevõttest väljavõtmise hetkel. Peame nüüd sügavalt järele mõtlema, kas meie «viivitussüsteem» on G7 pakutud tulevikustsenaariumi puhul meile ikka kasulik.