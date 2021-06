Maailmas on ammu aru saadud, et vananenud maksusüsteemid on jäänud jalgu uute töötamisvormide ja digitaalse majanduse arengule. Tulude maksustamise üldine põhimõte pärineb eelmise sajandi algusest. Põhikriteeriumiks on olnud ettevõtte füüsiline asukoht ja füüsilised varad. Digitaalse majanduse puhul pole aga see oluline. Majanduses toimunud arengu tulemusel saavad ettevõtjad teenida tulu eri riikides ilma seal kohal viibimata.