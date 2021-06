Olukord tööturul on muserdav. Enamike tööandjate silmis on noored ennekõike odav lihttööjõud, mitte väärtustatav ja tulevikku kandev jõud. Noortele kättesaadavad töökohad on peamiselt madalapalgalised ning kehvade töötingimustega. Kõrgemapalgalistes sektorites ei anta aga noortele üldse võimalusi ning seal, kus antakse, ei väärtustata noorte panust piisavalt. Ühiskonnas on levinud arusaam, et noorte tööjõud ei ole täisväärtuslik. Arvatakse, et noor ei pea oma töötasust ära elama ja palgad määratakse sellest tulenevalt pigem vastavalt kommirahale kui elamisväärsele sissetulekule. Kuigi osale noortest ongi töö lisaraha teenimise võimalus, on tegelikkuses suurele osale Eesti noortest töö ainus sissetulekuallikas, milleta ära ei ela. Tasuvamad töökohad eeldavad kõrgemat haridustaset, mi omakorda eeldab aga paljude noorte puhul stabiilset sissetulekut.