Selle nädala ja päris kindlasti ka tuleviku suur teema on demokraatlike suurriikide seitsmiku (G7) kokkulepe ja plaan kehtestada ettevõtete tulumaksu minimaalseks määraks 15 protsenti.

Eestile on selles ettepanekus nii head kui ka halba. Hea oleks see, kui globaalselt tegutsevad ettevõtted hakkaksid tõepoolest maksma makse riikides, kus nad kasumit teenivad. Kõigile tulevad näidetena kohe meelde moodsa maailma vaalad Facebook ja ­Google, aga nimesid on ju veel. Kohalikud ettevõtjad maksavad makse, mille arvelt saavad palka õpetajad ja politseinikud ning mille eest ehitatakse teid ja peetakse laulupidusid. Suured ja hargmaised, ükskõik kui kasulik ja meeldiv nende pakutav ka inimestele poleks, kasutavad aga maksuparadiise – pole võrdsust, pole nende panust nendes maades, kus nende kasum tegelikult sünnib.