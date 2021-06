Täpselt pool sajandit tagasi, aastal 1971 hoiatas Austria teoloog ja filosoof Ivan Illich ühiskonnakriitilises teoses «Ühiskonna vabastamine koolist» («Deschooling Society»), et väärtuste institutsionaliseerimisel on laias laastus kolm planeerimatut kõrvalnähtust: reostus füüsilise keskkonna tasandil, sotsiaalne polariseerumine ühiskonna tasandil ja psühholoogiline impotentsus indiviidi tasandil. See on meie tänase institutsionaliseeritud unistustega tarbijaühiskonna olevik, millest on üha raskem kõrvale vaadata. Oleme institutsioonide lõksus, dresseeritud kogema maailma läbi nende dikteeritud prisma.