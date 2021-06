Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Samal ajal kui Ameerika Ühendriikide president Joe Biden valmistus tuuritama Euroopas liitlaste seas, pidi Valge Maja number kaks täitma võimatuna näivat ülesannet ja veenma Kesk-Ameerika ringsõidul migrante, et nad enam Ühendriikidesse ei tuleks.

Eelduspäraselt ei olnud paljud tulemusega rahul, näiliselt seetõttu, et Harrisel ei õnnestunud leida võlukepikest, mille viibutamisega aastakümneid kestnud põhjasuunalise migratsiooni probleemi lahendada.

Demokraatide progressiivsema tiiva esindaja Alexandria Ocasio-Cortez hurjutas Harrist selle eest, et asepresident oli andnud abivajajatele hoiatuse mitte Ühendriikide piirile saabuda, sest suure tõenäosusega saadetakse nad lihtsalt tagasi.

Vabariiklaste esindajatekoja juht Kevin McCarthy märkis aga, et ainus, mida Harris oma visiidiga saavutas, oli Ameerika piirikriisiga tegelemise vältimine – sage vabariiklaste retoorika, mille kohaselt on demokraatide presidentuur jätnud lõunapiiri unarusse.

Realistlikult võttes on mõlemad hinnangud lihtsustatud ja ennatlikud. Harris saavutas oma visiidiga vähemalt kaks asja: esiteks saatis asepresident oma esimese välisvisiidi korraldamisega Kesk-Ameerika riikidesse selge sõnumi, et regioon on Ühendriikide prioriteetide tipus.