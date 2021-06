Kaalud. Foto on illustratiivne. FOTO: Caro / Westermann

Advokaadibüroo Ellex Raidla, Cobalt ja Sorainen kinnitavad ühisavalduses, et ei jää õigushariduse reformimise juures kõrvalvaatajateks ja panustavad sellesse kõigiti.

7. juunil avaldatud õigushariduse reformikava, mida toetavad kõik peamised justiitsinstitutsioonid, on samm õiges suunas. Õigusteaduse õpe ei vasta juba pikemat aega tänapäevase ühiskonna vajadustele.

Iseseisev õigusriik vajab head õigussüsteemi ja õiguse õiglast rakendamist. Õigus on muutnud keeruliseks – kohalik õigussüsteem paisub keerukuse suunas ning meiega sarnases väärtussüsteemis tegutsevate rahvusvaheliste õigussüsteemide – Euroopa Liit, välislepingud, teiste riikide väljakujunenud praktikad – mõju on kasvamas. Kasvavast keerukusest Eestile sobivate lahenduste leidmiseks ning meie oma õigusriigi säilitamiseks on vajalik Eesti õigusteaduse areng ning heade juristide õpetamine tõelise teaduse tasemel.