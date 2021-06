Prantsusmaa presidendivalimised tulevad tasavägisemad kui varem, sest paremäärmusliku partei liider Marine Le Pen on näiteks Le Journal du Dimanche’is ilmunud küsitluse põhjal kasvatanud oma toetuse sellisele tasemele, et saavutada vähemasti esimeses voorus napp võit Emmanuel Macroni üle. Milliseks kujunevad lõplikud jõujooned, on veel vara öelda, kuna valimisvõitlus alles kogub hoogu.

Tõsi on see, et viimase nelja aasta jooksul on Le Peni vaated oluliselt leebemaks läinud. Prantsusmaa Euroopa Liidust väljaviimise ja frangi uuesti käibelevõtmise asemel kõneleb ta nüüd pigem vajadusest ühendust «reformida». Iseasi, kas sellisel initsiatiivil on toetust teiste liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide hulgas.