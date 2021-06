Märtsis valmis Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava, mis peaks sisaldama meetmeid, et vähendada 2030. aastaks linna CO 2 emissiooni 2007. aastaga võrreldes 40 protsendi võrra. Lõppeesmärgiks on kliimaneutraalne Tallinn 2050. aastaks.

Kava on raskesti jälgitav ja võrreldav seni kehtiva säästva energiamajanduse arengukava ja tehtud kasvuhoonegaaside inventuuridega, milles on kasutatud emissiooni väärtusena ainult CO 2 heidet. Kliimaneutraalse Tallinna kavas on arusaamatul põhjusel üle mindud CO 2 ekvivalendi emissioonile, milline sisaldab lisaks CH 4 , N 2 O, HFC-d, PFC-d ja SF6 emissioone. Üleminek ei ole nii lihtne, kui pealtnäha paistab, sest näiteks N 2 O teke põlemisel sõltub kollete soojuskoormusest ning nende erinevus seadmetes võib olla märkimisväärne, sama nähe on ka vanade ja uute diiselmootorite juures, CH 4 emissiooni määramisel peaksime võtma arvesse ka maagaasi lekked jms.