Oleme harjunud, et elekter on «seinas» olemas, piisab vaid sellest, et vajutada lülitile. Meid väga ei huvita, kuidas, kust ja millest elekter seina sisse tuleb. Aga kas nii jääbki, et elekter on olemas sellises koguses, nagu vajame, ning sealjuures meile vastuvõetava hinnaga? Kas meie ootused on reaalsete võimalustega kaetud? See küsimus tuleneb põlevkivienergeetika lõpetamise otsusest ja viimase talve kõrgest elektri hinnast.