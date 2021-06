Põllumajandus on otseselt keskkonnas toimiv ja seda tugevalt mõjutav majandusharu. Pärast Teist maailmasõda nn rohelise revolutsiooni käigus põllumajandus intensiivistus ja spetsialiseerus vähestele kultuuridele tugeva väliste sisendite mõju all, nagu mineraalväetised ja sünteetilised taimekaitsevahendid. See on viinud muldade degradeerumiseni, mullaviljakuse ja elurikkuse kahanemiseni.