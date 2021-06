Triin Ploompuu. FOTO: Kristi Kamenik

On lõpupidude aeg ja paljud noored peavad otsustama, millist eriala ja kuhu edasi õppima minna. Kutsuksin lapsevanemaid ja tööeluga kursis olevaid inimesi koos noortega läbi arutama, millised on tuleviku perspektiivid päriselt. Fakt on see, et Eesti majanduse võtmeküsimuseks kujuneb oskustööjõud tehnikavaldkonnas, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Triin Ploompuu.



Eesti majandus väljus pandeemiast üpris heade tulemustega ainult tänu töötlevale tööstusele. Tööstus pakub karjäärivõimalusi ja stabiilsust. Tuntud tööpakkumiste portaal näitab ka praegu, et kõige rohkem tööpakkumisi on mehaanika ja tehnika ning taastuse ja tootmise valdkonnas. Ka on tootjatele paindlikke lahendusi pakkuvates rendiettevõtetes pikaajaline järjekord kvalifitseeritud tööjõu organiseerimiseks.