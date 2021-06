Laste väärkohtlemine pedagoogide poolt on väga tõsine kuritegu mistahes huvihariduse valdkonnas. Me ei tea praegugi selliste juhtumite täpset arvu ega viise, sest need on psüühiliste traumade ja häbitunde tõttu varjatud just ohvrite eneste poolt. Hea näide oli hiljaaegu ETVs näidatud Prantsuse dokfilm «Lõppmäng: murdes vaikusest välja». Filmis joonistus selgelt välja, et sellised asjad saavad toimuda eelkõige kõrgete spordijuhtide teadmisel. Samal kanalil käsitletud Raimund Pundi lugu tekitas samuti hulga samasuguseid küsimusi, mille suhtes ei ole meie kõrged spordiametnikud avalikkusele seni selget seisukohta väljendanud.