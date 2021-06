ALATU VAHISTAMINE: Valgevene praeguse režiimi poolt vihatud ajakirjanik Raman Pratasevitš julgeolekujõudude kindlas haardes. Tundub, et seekord oli Aleksandr Lukašenkal õnne. Pommi Ryanairi lennukist aga ei leitud. FOTO: telegraph.co.uk

Sõnadega luuakse reaalsust ja samas antakse sellele ka hinnanguid. See pole midagi uut – see et sama inimene võib olla ühe kommentaatori jaoks vabadusvõitleja teise jaoks terrorist, ei üllata kedagi – vaatepunktid on lihtsalt vastandlikud. Seetõttu on huvitav, kuidas on nimetatud Valgevenes 23. mail toimunud intsidenti Ateena-Vilniuse marsruudil olnud Ryanair lennuga 7978.



Paistab silma, et Euroopa Liidu riigid ja EL juhid on kasutanud jõulisemaid väljendeid kui kaugemal asuvad riigid. Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles: «Tsiviillennuki kaaperdamine on enneolematu riiklik terror»; Ryanairi juht Michael O’Leary nimetas toimunut «riiklikult sponsoreeritud kaaperdamiseks , riiklikult toetatud piraatluseks». Kersti Kaljulaid: «varjamatu riiklik terroriakt, lennukikaaperdamine», lennukikaaperdamiseks on juhtunut nimetanud ka Ursula von der Leyen.