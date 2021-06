Madis Metsis FOTO: Erakogu

Molekulaarbioloogi professor Madis Metsis kirjutab sellest, et uusi viiruspuhanguid on võimalik vältida, kui õpitaks möödunud aja vigadest. Paraku aga näib, et õppida eriti ei tahetagi.



Umbes-täpselt 15 kuud tagasi maandus koroonaepideemia Eestis. Mina olin esimeste nakatunute hulgas, korjates viiruse üles Saaremaa Mullifestivalilt 8. märtsil 2020. Mai lõpuks olin taas jalul ja kopsud peaaegu vabad varjudest.

Tänaseks on meil möödas ka teine laine, mis oli esimesest palju karmim. 130 000 haigestumist ja 1300 surma. Ja pool miljonit vaktsineeritut. Eelmisel nädalal lubati rahvakogunemised ja võis taas maskita ringi liikuda. Vaadates maskist loobumise kampaania ilmnemist kas või poodides, tuleb aga hinge väike hirm, et äkki jõuame kolmanda laineni. Teistes riikides, kus lainest üle saadud, pole kusagil veel sellist maskivabadust välja kuulutatud. Ida-Tallinna keskhaigla infektsioonikontrolli arst Aino Rõõm teatas meile Postimehe veergudel, et maski kandmine oligi tegelikult mõttetus, sest me ei kandnud ju maske õigesti.