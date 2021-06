Võimalik, et ainult mulle, aga võimalik, et nii mitmelegi teisele näib, et sel aastal jäi vahele nii talv, kevadtalv kui kevad ise. Jah, aastaaeg vahetus, aga kuidagi nii, et seda ei pannud tähele. Ja võimalik, et sellel on midagi pistmist asjaoluga, et ei sattunud just liiga tihti suurde või väikesesse linna liikuma. Igaühe põhjused erinevad, aga üks kattub paljude jaoks kohe kindlasti – pandeemia. Pandeemiaga seotud oht. Sellega seotud piirangud.