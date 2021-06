Viimase aja poliitilised sündmused on teinud mind väga murelikuks. Esiteks skandaal, mis on lahvatanud Jüri Ratase rahakulutuste kohta. Leian, et sellised arutud kulutused ajal, kui paljudel inimestel pole võimalik pere toitmiseks käia tööl ja teenida palka, on äärmine ülbus. Olen pensionär, peaksin kaks aastat elama ilma söömata-joomata, sentigi kulutamata, et oma kontole saada 12 000 eurot. Samal ajal kulub hr Ratasel paar päeva, et see summa mõne kaaslasega läbi laristada. Mul on häbi seda kirjutada ja ma sooviksin, et ka lugejad tunneksid häbi. Miks me samal ajal siis räägime, kui kehv on riigi rahaline seis?