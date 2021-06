Veerand sajandi eest põhjustas õigusemõistmises ilmselt enim vastukaja Monika Mägi altkäemaksu andmise süüdistus. Ta mõisteti lõpuks õigeks, kuigi «Aktuaalse kaamera» uudistesaates näidati videolõiku, kus ta vestles hiljem kohtunikuga toimunust. See osutus lubamatuks tõendiks. Ka siis põhjustas see kohtuasi eri leeride vahel tohutut vastukaja. Isegi tolleaegne riigikohtu esimees võttis pärast maakohtu otsust avalikult sõna ja kritiseeris tehtud kohtuotsust.

Mina ei olnud sellel ajal veel Tartu Ülikooli õigusteaduskonda astunud ega teadnud, et kohtus lähtutakse menetlusliku tõe põhimõttest. Ideaal oleks, kui menetluslik tõde kattuks tegelikult toimunuga, kuid seda ei ole reaalsuses võimalik täies ulatuses saavutada. Lihtsustatult öeldes kehtib kriminaalmenetluses põhimõte, et parem kümme kuriteo sooritanud inimest vabaduses kui üks süütu inimene vangikongis. Paraku muud ja paremat süsteemi pole inimkond suutnud välja mõelda.

Olen kogu oma teadliku elu olnud Soome jäähokimeeskonna andunud poolehoidja. Võib isegi öelda, et Soome legendaarne kommentaator Antero Mertaranta on loonud religiooni, mida ma usun. Soome mängis hiljuti jäähoki maailmameistrivõistluste finaalis Kanadaga ning enne viimaste viigiväravat said mu lemmikud kaheminutilise karistuse. Otse loomulikult kirusin kohtuniku televiisori ees maapõhja ja pidasin seda äärmiselt ebaõiglaseks. Usun, et ilma selle eksliku karistuseta oleks Soome tulnud Kanada asemel maailmameistriks.