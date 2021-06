Eesti akadeemilise õigushariduse puhul ei saa me rääkida ärist ega turuteenusest, vaid avalikust ülesandest, kirjutab riigikohtunik Ivo Pilving.

Konkurents viib elu edasi tingimusel, et turg toimib. Eesti õigushariduses ei ole see eeldus täidetud. Ühispöördumise teinud institutsioonid näevad selles vallas täna ületamatuid tõkkeid ja tõrkeid. Puudub võimalus küsida kvaliteetse «kauba“ eest raha ehk õppemaksu, väga tugevalt napib akadeemilist personali. Neis tingimustes viib õigushariduse ressursside pihustamine kvaliteedi allapoole riigi toimimiseks vajaliku lati.

See, mis tuleb otsustavalt ja administratiivselt keelata, pole mitte konkurents, vaid õigusteaduse diplomite andmine säästurežiimil. Sellega on paraku aastakümneid jõudsalt tegelenud ka Tartu Ülikool, küll kaugõppe, küll avatud ülikooli, küll sessioonõppe nime all.