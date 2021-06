Olukorras, kus töötajad on kodus ja kontorid tühjad, on igati mõistetav, et ettevõtjad vähendavad nende ainukasutuses olevat kontoripinda. Nende säilitamine endises mahus pole lihtsalt mõistlik.

Kontor kujunes ja ka kujundati ajapikku ettevõtte visiitkaardiks, see pidi olema ilus ja korralik. Elu muutub aga aina rohkem paberivabaks ning sealt tekib küsimus, milleks printida oma nimi vanamoodsale paberilipikule, kui seda saab vaadata veebist, sellele klikkida ning tutvuda interaktiivselt. Asjaajaminegi on ju nihkunud telefonikõnest pigem e-kirjutamisele. Osal ettevõtetel on selgunud, et neile on kontori omamine täpselt sama ebavajalik kui visiitkaartide trükkimine – see pole ka enam «lahe» –, parem tee tööd kodukontoris ja ole Google’is esimene. Äripaketi ABC on jäädavalt muutunud.