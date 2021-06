Tervitatav on igasuguse reostuse vähendamise püüd, kuid ühe keemilise elemendi Mendelejevi tabelist kustutamine ja ühe loodusliku ühendi direktiividega inimkonna vaenlaseks tembeldamine on pehmelt öeldes libateaduslik, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.

No mis sest, et sureme riigina ­välja, vähemalt hävime roheliselt. Ja saame takkajärele maailma rohe­lisima rahva tiitli, kui ­kuuletume endiselt kaetatud poliitikute edastatud ­libateadlaste sõnumeile, sulgedes oma rahvusliku majanduse koos varustuskindlusega (põlevkivienergeetika).

Libateaduste keskuseks kujunenud Belgia pealinnas on hakatud lahendama üht filosoofia põhiküsimust: kas elada ­praegu või mingis ettenägematus tulevikus. Tule­vikuga on aga säärane lugu, et teada on vaid see, mis juhtub viie miljardi aasta pärast, kui päikesest saab valge kääbus. Kõik, mis jääb tänase ja viimsepäeva vahele, on sama tume maa nagu universumit täitev oletatav tumeenergia (kui selle kätte saaks, poleks vaja ei õlitehaseid ega Eesti Energiat).