Viimase pooleteise aasta muutunud asjakorraldus on meie riigi kesksed IT-süsteemid pannud seninägematu koormuse alla. Nii nõudmiste tase kui ka aktiivsete kasutajate ja erisoovide hulk on suurem kui varem. Tervishoiu- ja haridusvaldkond on saanud ehk suurima hoobi, kuid mõju on laiem. Ilmnenud probleemid on digiriigi kitsaskohad muutnud käegakatsutavaks ka tavakodanikule.