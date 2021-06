Eesti ehitussektoris puhuvad uued tuuled ning valdkonna eestvedajad koos riigisektoriga mõtlevad, kuidas muuta olemasolevat hankekultuuri nüüdisaegsemaks ning paremaks. Hetkel kasutusel olevad hankepõhimõtted on aegunud, läbipaistmatud ega toeta ehitusprojektis osalejate motivatsiooni rakendada projekti eesmärkide nimel oma võimeid ja ressursse parimal moel. Vastupidi – iga asjaosaline pingutab selleks, et maksimeerida oma isiklikku kasu, seda aga teiste osaliste või lõpptarbija arvel.

Igasuguste uute asjade, harjumuste ja tavade kasutusele võtmine on keeruline protsess, mille käigus on kõik osalised sunnitud üle vaatama oma senised harjumused. Esmalt on vaja, et piisav hulk valdkonna spetsialiste end uue mõtteviisi ja uute põhimõtetega kurssi viiks ning mõistaks nende väärtust kõikidele osalistele, alates tellijast kuni lõpptarbijani välja. Oluline on, et uutele hankemudelitele ülemineku vältimatust aduksid ka avaliku sektori otsustajad, kes suunavad maksumaksja raha erinevatesse projektidesse, omamata tegelikku kontrolli selle raha eesmärgipärase kasutamise üle.