Tänu Tallinna ringkonnakohtu otsusele said lindude pesitsemise tõttu esialgse õiguskaitse Märjamaa kohalikud looduskaitsjad, kes vaidlustasid erametsa raiumise. Keskkonnaamet hakkas seepeale inimeste teadete alusel järjest raieid seiskama, tekitades ühtlasi metsa- ja puidutööstuses tõelise poleemika. Me oleme nimelt olukorras, kus pesitsusaegne lindude tapmise ja hävitamise keeld on looduskaitseseaduses aastast 2009 ehk üle kümne aasta. Vastava tööstusharu esindajatele kõlas see kõik hiljaaegu järsu ja üllatava kursimuutusena.