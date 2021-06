Kasvatuse kadumist on küll märgatud, ent märkajate hääled pole seni saanud kuuldavaks, kuivõrd poliitiline trumm taob teistsuguse taktikepi rütmis. Ülikiiretes inforuumi muutustes pole eilse päeva väärtusi meenutavatel häältel mingeid väljavaateid, kirjutab kasvatusteadlane Tiiu Kuurme.

Kas tõesti on kasvatus kadunud? Kindlasti mitte, sest lastel on endiselt komme sündida sellistena, et oma jalgadelegi tõusmiseks kulub aasta. Lapsed ise ei lase oma lähikonnas kasvatusel kaduda ning nende olek küsib kasvatuse järele veel pikki aastaid.