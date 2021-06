Kus on siis kõik suured ja lihalised ­mehed, kelle käes peaks raske füüsiline töö lendama? Just hiljuti võis ühes saates näha selliseid mehi rääkimas oma sportlikest saavutustest. Kui küsiti töö kohta, ­selgus, et üks oli sotsiaalmeedia turundaja, teine e-poe müügimees, kolmas suunamudija jne. Naljaga pooleks ütleks, et sellist tööd peaks tegema Ervin Abeli tüüpi kõhn mees, kelle tegelaskuju olematute musklite pärast tundis filmis «Mehed ei nuta» muret isegi doktor. Ühtlasi on see justkui ressursi ja potentsiaali raiskamine, kui tugevad mehed teevad füüsiliselt nõrgematele sobivaid töid, samas kui ehitusel, tehastes, põllumajanduses teevad raskeid tööpäevi väikesed ja kõhnad.