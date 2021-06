Väidetakse, et inimese ajus toimuv teadvustatud infotöötlus kodeeritakse sõnadeks ja lauseteks, mis on verbaalne, ning teadvustamata infotöötluseks, mis on mitteverbaalne. Siin on kaks vaatekohta, mida tänaste teadmiste juures nimetatakse teistmoodi. 20. sajandil on selline infotöötluse jaotus ajus on saanud tugeva kriitika osaliseks. Käsitlen siin vaid neid seisukohti, mille puhul on muutused kindlasti teada ja vastuvõetavaks tunnistatud.