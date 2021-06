Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eesti energiajulgeoleku märksõnadeks võiks pidada tugevat ja paindlikku taristut, säästlikku majandamist, mitmekesiseid energiaallikaid ning häid ühendusi teiste Euroopa Liidu riikidega. Samal ajal on väga oluline, et Eesti kohalikud kogukonnad ühes meie inimestega mõistaksid, miks me riigi tasandil mingeid kindlaid valikuid või otsuseid langetame.