Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Targa preestri ja eesti kultuuri hindamatu hoidja Vello Salo (1925–2019) elulooraamatust «Siin Vatikani raadio! Vello Salo lugu» lugesin mõtte, et pühakud pole mitte need, kes teevad erakordseid asju, vaid need, kes teevad tavalisi asju erakordselt hästi. Mõeldes tagasi tänaseks vaikselt lõppema hakkavale kaugõppeperioodile ja haakudes Vello Salo mõttega, tahaks haridusega seotud inimesi tunnustada kui potentsiaalset pühakute kasvulava.