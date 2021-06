Tervishoiutöötajad vajavad puhkust, aga töötajate reservi ei ole ja tervishoiusüsteem kannatab selle all. Nad on töökad, hästi haritud ja lahendustele orienteeritud missioonitundega inimesed, kuid vajavad kindlustunnet. Tervishoiutöötajatega seonduvate murede lahendamise nimel pidasid Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Arstide Liit, Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit sellel keerulisel ajal kollektiivlepingu läbirääkimisi, mis on meie sektoris juba pikaajaline traditsioon, et tagada kõigi töötajate jätkuv turvatunne.