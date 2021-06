Nõustume autoriga, et nähtamatuid meretuuleparke pole olemas. Kui sooviksime Eestis rajada meretuulepargid nii, et neid rannikult näha poleks, siis tuleks pargid rajada vähemalt 50 km kaugusele merre. Tuuleparkide tehnoloogia ei võimalda kahjuks 15 aasta perspektiivis neid nii kaugele rajada, kuna meri on sellisel kaugusel liiga sügav.

Artiklis on toodud, et looduskeskkonna kõrval on riigil kohustus kaitsta maastikku kui ressurssi ja inimese elukeskkonda. Nõustume ka sellega. Selgitame, et Eestis kavandatakse meretuuleparke üldiselt kaheetapilisena.