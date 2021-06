Lendoraval, kelle elutingimusi piirangutega parandada soovitakse, on lamapuidust täiesti kama. FOTO: Sven Zacek

Erametsaliit ei ole nõus LIFE projektis osaledes silma kinni pigistama, kui metsaomanikelt soovitakse nende metsad ilma kompensatsioonita sisuliselt käest võtta, kirjutab Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik Arpo Kullerkupp.



Reporter Ülle Harju kirjutas eilses Postimehes Eesti Erametsaliidu kahest palgest. Tõepoolest: me seisame metsaomanike huvide eest ja oleme veendunud, et looduse kaitsmine ei saa olla õigustus metsaomanikest ja nende õigustest üle sõitmiseks. Teisalt soovime panustada metsaomanikke kaasava looduskaitse edendamisse – just selle eesmärgiga liitusime ka LIFE lendoravaprojektiga.

LIFE projektis on erametsaliidu ülesanne kujunduskavade järgi n-ö lendoravasõbralikult metsamajandamisel abistamine erametsades: metsaomanike kaasamine, nõustamine ja tööde planeerimine. Kuid looduskaitseliste piirangute ülima ranguse tõttu on need tegevused pikalt venima jäänud. Sel kevadel valmis esimene kujunduskava, mille järgi hakkame peagi ka metsas töid planeerima.