"Nendes esseedes näitan ma, et väärtuste bürokratiseerumine põhjustab paratamatult füüsilist reostust, ühiskondlikku polariseerumist ja psühholoogilist abitust — need on üleilmse allakäigu ja moderniseeritud viletsuse kolm aspekti," kirjutab Austrias sündinud filosoof ja teoloog Ivan Illich oma 1971. aastal ilmunud raamatus "Deschooling Society". Hardo Pajula seekordses etteastes tuleb põgusalt juttu nii Illichist kui ka meie praegusest olukorrast, mida need pealkirja valitud neli sõna loengupidaja arvates päris hästi iseloomustavad. Ilmselt ei pääse me siinjuures ka küsimusest: mida tähendab "väärtuste bürokratiseerumine"?"