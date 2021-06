Alanud nädalal üllatas paljusid uudis ootamatust majanduskasvust. Ühed ütlevad, et see on põhjus rõõmustada; teised, et pigem tuleks olla ettevaatlik võimalikule ülekuumenemisohule mõeldes. Küsisime majandusanalüütikult ja poliitikutelt, mismoodi tuleks riigil sellesse teabesse suhtuda, kuidas selle valguses rahandusega toimida?