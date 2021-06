Käes on aasta ilusaim aeg. Kõik on ümberringi lootusrikas – nakatumine väheneb, piiranguid leevendatakse. Tehakse plaane uueks, koroonajärgseks eluks. Muidugi vilksavad siin-seal ikka veel vanast harjumusest uudised uutest hübriidtüvedest, haiguse pikaajalistest tüsistustest, hoiatused stiilis «oht pole veel möödas», sekka ka «ähvardamas on raske kalade haigus», ilmuvad analüüsid ja tagasivaated «mida tehti valesti». Selle kõrvale üdini optimistlikud «majandus kasvas 5,4 protsenti».

Aga mis siis inimesele tegelikult kõige rohkem korda läheb? Et ilm oleks ilus, tuju hea ja ja vaikselt pusserdada millegi kallal, mis teda õnnelikuks teeb. No kui mõnda teeb õnnelikuks muru pügamine, jumal temaga. Teised jälle rõõmustavad, et nüüd enam ei pea igat liblet maha nüsima, võid ka kodudžunglit pidada. Ma usun, inimestele teeks suurimat heameelt see, kui nad jäetaks rahule sellega, kellest saab uus Eesti president, millist erakonda järgmine kord valida ja ka muude igikorduvate ja igitüütute poliitteemadega.