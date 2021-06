Enamasti on püha midagi, mis on suurem kui inimene. Miski, mis ei allu üksikisiku kontrollile, ehk mõistuselegi. See, mis tekitab inimeses tunde, et on midagi temast ülemat, midagi, mis seob, olgu inimesi omavahel või millegi määramatuga, tekitab osaduse tunde, tajumise, et sa ei ole üksi, et keegi mõistab (sedasama).