Meedias ilmunud artiklitest on selgunud, et selleks ajaks, kui Martti Kuusik oli ministriks saamas, olid nad Kariniga juba mõnda aega tagasi lahku läinud. Kui oletada korraks, et peres esines tõepoolest pingeid ja võibolla isegi vägivalda, siis tuleb tõdeda, et Karinil oli õnnestunud selleks ajaks traumeerivast suhtest lahkuda ning rahulikult lastega omaette elada. Nad ei olnud Martti Kuusikuga enam paar. Kuid Karini õnnetuseks hakkas tema eksabikaasa saama ministriks ja mitte lihtsalt ministriks, vaid EKRE ministriks.