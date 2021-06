Lääs oleks pidanud juba ammu aru saama, et Valgevene näol on tegemist paariariigiga Euroopa südames, kirjutab kolumnist Edward Lucas.

Kuid Lukašenka on tõeline. Õel ja võidukas. Kahe reisija kinnipidamine riigi territooriumist üle lendavas tsiviillennukis oli trikk, mida isegi suurriik oleks pidanud hulljulgeks. See tekitas tohutut rahvusvahelist furoori, mis on olnud täiesti ebatõhus. Lukašenka paljastas ühtaegu lääne hambutuse, hirmutas veelgi opositsiooni ja kriipsutas alla ainsa riigi, kelle toetus tähtis on – Venemaa.