Marek Strandberg FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees/

Ühtäkki on me ette laotatud tohutu sotsiaalne probleem: toiduraiskamine. Tõepoolest, meenutame neid arve, mida valdavalt rahvusringhäälingu kanaleis mureküllaselt esitleti. Ära visatavat 84 000 tonni toitu aastas ja see kõik maksvat 164 miljonit eurot! Üsna kohutav, kas pole?



Aga mõelgem hetke: mis toit see küll on, mille jäätmete hind on pea kaks eurot kilogrammi eest? Arvutame edasi: 84 miljonit kilogrammi aastas. Iga inimese kohta teeb see Eestis siis tervelt 167 grammi jäätmeid päevas. Sellesse on juba sisse arvestatud kõik kaod siinses toiduahelas. Alla poole sellest on kodumajapidamistes «raisatud» toit. Olgu öeldud, et neli-viis tassi kohvigi tekitab juba 40–50 grammi kohvipaksu.