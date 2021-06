Naaritsad on kõrge territoriaalsusega üksildased kiskjad, kes looduses väldivad väljaspool indlusperioodi kokkupuudet liigikaaslastega. Karusloomafarmides on loomade asustustihedus väga suur ning ka piirdega eraldatud kõrvuti puurides asuvad loomad on tulenevalt lõhnast ja füüsilisest lähedusest pidevas stressis, mis tekitab loomades paratamatult käitumuslikke ja psühholoogilisi hälbeid. FOTO: Madis Põdra