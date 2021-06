Kalle Laaneti mõte «memorandumid pärast otsustamist kohe avalikuks» on õige ja just see, mida avaliku teabe seadus nõuab. Paraku on selle elluviimine peaaegu samasugune katsumus kui vigaste otsuste hilisem parandamine. Eksitajate ja eksitatute inimlikult mõistetav soovimatus olukorda tunnistada takistab nii avalikustamist kui ka kaalukate ekslike otsuste ülevaatamist.